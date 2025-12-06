Раненную осколками после атаки ВСУ на Севастополь девочку доставили в Москву
Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в Москву для дальнейшего лечения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем канале мессенджера MAX.
Напомним, что вечером 30 ноября в парке Победы 15-летняя девочка-подросток по имени Арина получила ранения осколками от сбитой воздушной цели.
После оказания первой помощи и проведенной операции в Севастополе ее состояние оставалось крайне тяжелым и нестабильным. Врачам удалось стабилизировать пациентку, после чего специалисты приняли решение о транспортировке пострадавшей в столицу.
«За девочкой из Москвы прибыл борт МЧС России с опытной командой врачей и медсестёр Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и реанимобилем на борту. Пациентку направили в Российскую детскую клиническую больницу. Этим же бортом вместе с ребёнком в Москву полетели мама и папа», — писал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Специальный борт МЧС Ил-76 успешно выполнил санитарную эвакуацию. Теперь помощь ей окажут специалисты Российской детской клинической больницы в Москве.