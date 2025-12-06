В Ленинградской области объявили опасность атаки дронов ВСУ
В Ленинградской области объявили об опасности атаки БПЛА. Соответствующее предупреждение сделал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что сложившаяся ситуация может привести к временному ухудшению работы сетей мобильной связи — Интернет будет «грузить» медленнее.
В ночь с 5 на 6 декабря сообщалось, что системы противовоздушной обороны сбили несколько БПЛА ВСУ на территории Рязанской области.
При этом один украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом в Рязани. Это вызвало пожар на крыше, к настоящему моменту возгорание уже оперативно ликвидировали.
Ранее «Радио 1» передавало, что мощные взрывы и яркое зарево наблюдались этой ночью в пригороде Киева после удара ВС РФ по промышленным и военным объектам.
