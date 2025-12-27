Названо число сбитых БПЛА ночью над Россией
Ночью субботы, 27 декабря, силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ в небе над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.
По данным оборонного ведомства, всего вражеской атаке подверглись два региона. Четыре БПЛА перехватили в воздушном пространстве Краснодарского края. Еще три вражеских дрона подавили над территорией Республики Адыгея.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
Читайте также: