Названо число сбитых БПЛА ночью над Россией

27 декабря 2025, 07:34

ПВО России сбила семь украинских БПЛА ночью 27 декабря

Фото: iStock/e-crow

Ночью субботы, 27 декабря, силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ в небе над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.