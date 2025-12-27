Российский военный рассказал о заминированных ВСУ телефонах

27 декабря 2025, 07:18

РИА Новости: ВСУ заминировали телефоны в селе Косовцево Запорожской области

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Российские военные при освобождении села Косовцево в Запорожской области обнаружили мобильные телефоны, заминированные украинскими боевиками. Об этом заявил командир взвода группировки войск «Восток» с позывным Самурай.





По его словам, которые приводит РИА Новости, эти взрывные устройства представляют опасность как для военных, так и для мирных жителей, вернувшихся в свои дома. Военнослужащий отметил, что при попытке взять телефон происходит взрыв, который может привести к потере конечностей.

«В таких ситуациях телефоны трогать нельзя: обходим, передаем информацию задним, что здесь заминировано, и проходим мимо», — сказал собеседник агентства.