Достижения.рф

ВСУ организовали попытку прорыва в Сумской области

Армия России уничтожила штурмовые группы ВСУ в Сумской области
Фото: iStock/Irina Piskova

Вооружённые силы Украины попытались провести контратаку недалеко от населённого пункта Варачино (Сумская область). Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах РФ.



Согласно полученной информации, в прорыве принимали участие две штурмовые группы 71-й отдельной егерской бригады. Российские военные нанесли комплексный удар по живой силе противника, предотвратив наступление.

Ранее российские бойцы уничтожили артиллерийскую позицию ВСУ в районе Гуляйполя, которая мешала работе группировки войск «Восток».

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0