ВСУ организовали попытку прорыва в Сумской области
Вооружённые силы Украины попытались провести контратаку недалеко от населённого пункта Варачино (Сумская область). Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах РФ.
Согласно полученной информации, в прорыве принимали участие две штурмовые группы 71-й отдельной егерской бригады. Российские военные нанесли комплексный удар по живой силе противника, предотвратив наступление.
Ранее российские бойцы уничтожили артиллерийскую позицию ВСУ в районе Гуляйполя, которая мешала работе группировки войск «Восток».
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.
Читайте также: