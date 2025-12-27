Российские военные уничтожили артиллерию ВСУ в районе Гуляйполя

27 декабря 2025, 06:34

Фото: iStock/NiseriN

Беспилотники российской армии поразили артиллерийские средства Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые оказывали огневое давление на позиции группировки «Восток» в районе Гуляйполя. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.





Разведка обнаружила самоходные артиллерийские установки М109 американского производства и «Гвоздику», а также замаскированную точку дислокации миномётных расчётов. Координаты передали оператором БПЛА, которые направили несколько FPV-дронов к выявленным целям.



«В результате огневого воздействия уничтожены обе самоходные артиллерийские установки М109 и 2С1, а также расчёты миномётов противника», — заявили в ведомстве.