Названо число сбитых БПЛА за ночь

08 января 2026, 07:44

Над Россией сбили 66 беспилотников ВСУ за ночь

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО сбили 66 беспилотников ВСУ в небе над Россией в ночь с 7 на 8 января. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.