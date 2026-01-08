Названо число сбитых БПЛА за ночь
Силы ПВО сбили 66 беспилотников ВСУ в небе над Россией в ночь с 7 на 8 января. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, вражеская атака была отражена в период с 23:00 среды до 07:00 четверга. Так, 14 БПЛА перехватили над Крымом, 13 – над акваторией Азовского моря, 12 – над акваторией Черного моря, 11 – над Краснодарским краем, шесть – над Ростовской областью, пять – над Орловской, по два – над Курской и Волгоградской, еще один – над Брянской областью.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
