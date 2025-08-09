Названо число сбитых над Кубанью БПЛА ВСУ

09 августа 2025, 20:24

Минобороны: ПВО ликвидировала 19 БПЛА ВСУ над Кубанью меньше чем за три часа

Фото: istockphoto/GermanS62

Российские средства ПВО с 15:30 до 18:00 мск сбили 35 украинских беспилотников, сообщает Минобороны в своём телеграм-канале.