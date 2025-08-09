Названо число сбитых над Кубанью БПЛА ВСУ
Российские средства ПВО с 15:30 до 18:00 мск сбили 35 украинских беспилотников, сообщает Минобороны в своём телеграм-канале.
Из них 19-дронов были перехвачены над Краснодарским краем, ещё девять — над Брянской областью, четыре — над акваторией Азовского моря, два — над Калужской областью и один — над московским регионом. В Краснодарском крае утром 9 августа в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков беспилотника пострадала одна женщина.
Регионы России регулярно подвергаются ударам украинских дронов. В ночь на 9 августа на территории страны было сбито 97 беспилотников: 28 — над Курской областью, по 13 — над Калужской и Брянской областями, десять — над Тульской, по восемь — над Орловской и Белгородской.
В Белгородской области после сброса взрывного устройства с беспилотника на дом в селе Почаево погибла член участковой избирательной комиссии №518. Днём в посёлке Борисовка ещё двое местных жителей получили ранения; одного из пострадавших, 19-летнего мужчину, доставили в крайне тяжёлом состоянии в больницу, где, несмотря на усилия врачей, он скончался.
