Названо число сбитых над Россией украинских дронов за последние часы

08 августа 2025, 20:01

МО РФ: ПВО за 2,5 часа сбила 23 БПЛА ВСУ над российскими регионами

Фото: istockphoto/bbsferrari

Российские силы ПВО в период с 15:00 до 17:25 мск сбили над территорией страны 23 украинских беспилотника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.