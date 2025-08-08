Названо число сбитых над Россией украинских дронов за последние часы
Российские силы ПВО в период с 15:00 до 17:25 мск сбили над территорией страны 23 украинских беспилотника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, 11 беспилотников уничтожены над Брянской областью, шесть — над Калужской, по два — над Краснодарским краем и Орловской областью, по одному — над Курской областью и в акватории Азовского моря.
Ранее сообщалось, что в интервале с 12:00 до 15:00 мск дежурные средства ПВО подавили ещё 34 украинских дрона над российскими регионами. Минобороны также заявило, что за последнюю неделю системы ПВО уничтожили 1508 беспилотников, а за тот же период ликвидированы восемь крылатых авиабомб Storm Shadow, девять управляемых авиационных бомб и девять реактивных снарядов, запущенных из РСЗО HIMARS.
Перед этим стало известно, что в результате атаки беспилотника в Белгородской области пострадали подростки.
Читайте также: