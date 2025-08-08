Достижения.рф

Под Брянском из-за атаки дронов ВСУ пострадали три сотрудника «Брянскавтодора»

Фото: iStock/rancho_runner

В Брянской области вновь произошёл акт варварской агрессии со стороны ВСУ. Пресс-служба регионального правительства сообщила, что украинские войска с использованием FPV-дронов атаковали климовскую Шамовку.



Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале охарактеризовал этот инцидент как целенаправленный и подлый удар по бригаде работников Климовского участка «Брянскавтодора». В результате сброса взрывного устройства автодорожная техника службы была полностью уничтожена.

Трое сотрудников «Брянскавтодора» получили ранения, их состояние уточняется.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0