Под Брянском из-за атаки дронов ВСУ пострадали три сотрудника «Брянскавтодора»
В Брянской области вновь произошёл акт варварской агрессии со стороны ВСУ. Пресс-служба регионального правительства сообщила, что украинские войска с использованием FPV-дронов атаковали климовскую Шамовку.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале охарактеризовал этот инцидент как целенаправленный и подлый удар по бригаде работников Климовского участка «Брянскавтодора». В результате сброса взрывного устройства автодорожная техника службы была полностью уничтожена.
Трое сотрудников «Брянскавтодора» получили ранения, их состояние уточняется.
