В Минобороны доложили последние новости СВО

08 августа 2025, 17:16

МО РФ: ПВО сбила 34 БПЛА ВСУ над регионами России

Дежурные средства ПВО днем уничтожили 34 украинских беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.