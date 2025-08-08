В Минобороны доложили последние новости СВО
Дежурные средства ПВО днем уничтожили 34 украинских беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, атаки были отражены в период с 12:00 до 15:00 мск: 12 БПЛА сбиты над Брянской областью, 10 — в Калужской, восемь — в Краснодарском крае, по одному — в Республике Адыгея и Рязанской области, еще два — над акваторией Азовского моря.
Ранее Минобороны заявляло, что за прошедшую неделю российские средства ПВО уничтожили 1508 украинских дронов, а также восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, девять управляемых авиационных бомб и девять реактивных снарядов системы HIMARS.
Власти Крыма сообщили о намерении временно ограничивать мобильный интернет на несколько часов или дней из‑за атак БПЛА; по их словам, подобные меры могут быть введены более чем в 60 российских субъектах.
Читайте также: