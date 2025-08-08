Военкор Стешин: большинство наемников ВСУ приезжают на Украину для стажировки
Спецкорреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин объяснил причину, по которой большинство иностранных наемников ВСУ приезжают на Украину. По словам эксперта, боевые действия там они расценивают как стажировку.
В своей беседе с Pravda.Ru Стешин сказал, что конфликт на Украине наемники воспринимают как боевую стажировку. Все дело в том, что сейчас там проходит совершенно новая форма войны, в которой стороны могут контролировать тыл на десятки километров без своего физического присутствия.
«Я думаю, именно вот в таком порядке и так приезжают наемники буквально на стажировку», — сказал Стешин.
Эксперт отметил, что география наемников распространяется на многие страны. Как правило, на Украине можно встретить солдат ВСУ даже с разных континентов.
«В принципе, представлен весь мир можно сказать совершенно точно. От Португалии до Южной Америки», — говорит Стешин.