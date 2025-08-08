Военкор Стешин: большинство наемников ВСУ приезжают на Украину для стажировки

08 августа 2025, 17:58

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Спецкорреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин объяснил причину, по которой большинство иностранных наемников ВСУ приезжают на Украину. По словам эксперта, боевые действия там они расценивают как стажировку.





В своей беседе с Pravda.Ru Стешин сказал, что конфликт на Украине наемники воспринимают как боевую стажировку. Все дело в том, что сейчас там проходит совершенно новая форма войны, в которой стороны могут контролировать тыл на десятки километров без своего физического присутствия.





«Я думаю, именно вот в таком порядке и так приезжают наемники буквально на стажировку», — сказал Стешин.

«В принципе, представлен весь мир можно сказать совершенно точно. От Португалии до Южной Америки», — говорит Стешин.