Названо число сбитых за ночь беспилотников над Россией

26 июля 2026, 08:31

Силы ПВО сбили 133 беспилотника ВСУ над Россией за ночь

Фото: iStock/e-crow

Средства ПВО перехватили 133 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России в ночь с 25 на 26 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере Max.