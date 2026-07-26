Названо число сбитых за ночь беспилотников над Россией
Средства ПВО перехватили 133 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России в ночь с 25 на 26 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере Max.
По данным ведомства, атака велась в период с 20:00 субботы до 08:00 воскресенья и отражалась в десяти регионах страны.
Речь идет о Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областях, Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым. Беспилотники также сбивали над акваторией Черного моря.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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