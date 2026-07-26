Российский регион подвергся массированному налету украинских беспилотников
Вечером 25 июля и в ночь на 26 июля ВСУ пытались нанести массированный удар по Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.
По его словам, за это время средства ПВО перехватили 16 БПЛА. Атаке подверглись семь муниципальных округов — Бабынинский, Дзержинский, Козельский, Медынский, Перемышльский, Хвастовичский и Юхновский.
Предварительно, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. В настоящий момент на местах работают оперативные группы.
Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что средства ПВО перехватили один БПЛА над регионом, обошлось без жертв и разрушений.
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