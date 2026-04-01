Достижения.рф

Названо число сбитых за ночь беспилотников

Силы ПВО сбили 42 беспилотника ВСУ над Россией ночью 1 апреля
Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО сбили 42 вражеских БПЛА над Россией в ночь с 31 марта на 1 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.



По данным ведомства, атака велась с 20:00 вторника до 07:00 среды. Большинство беспилотников — 30 — перехватили над Ростовской областью, три — над Крымом, по два — над Краснодарским краем, а также акваториями Азовского и Черного морей. Еще по одному украинскому дрону уничтожили в Ставропольском крае, Белгородской и Курской областях.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0