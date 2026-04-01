Ростовская область пережила массированную атаку беспилотников ВСУ

Этой ночью в Ростовской области силы ПВО уничтожили свыше 30 беспилотников ВСУ
Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Ростовская область пережила массированную атаку беспилотников. Силы ПВО сбили более 30 дронов в четырёх городах и шести районах региона. Жертв удалось избежать, однако некоторые объекты оказались повреждены, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.



Под удар попали Новошахтинск, Таганрог, Каменск-Шахтинский, Батайск, а также Неклиновский, Октябрьский (сельский), Аксайский, Красносулинский, Родионово-Несветайский и Азовский районы.

Наиболее серьёзные последствия зафиксировали в Новошахтинске — в посёлках Соколово-Кундрюченском и Западном. Там из-за падения обломков БПЛА пострадали частные дома и автомобиль. Также из-за атаки беспилотников оказалось разбито остекление одного здания в Неклиновском районе.

«Всего — повреждено 15 частных домовладений, один автомобиль. Информация будет уточняться. Всем пострадавшим будет оказано содействие в устранении последствий», — добавил Слюсарь.
Ранее «Радио 1» передавало, что ВСУ совершили налет на два муниципалитета Белгородской области. В результате травмы получили три мирных жителя.
Мария Моисеева

