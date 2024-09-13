Названо число сдавшихся в плен боевиков ВСУ в Курской области

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Армия России продолжает отражать наступление ВСУ в Курской области. За минувшие сутки в плен сдались 12 украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Двенадцать украинских военнослужащих сдались в плен», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Кроме того, за минувшие сутки подразделения армии России в рамках контрнаступления в Курской области поразили формирования противника в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки. При этом российские бойцы отразили контратаку ВСУ в направлении Обуховки, и еще две — в Камышевке и Борках.
Также ВСУ вновь попытались прорваться через российскую границу в сторону сел Новый Путь, Медвежье и Веселое, однако понеся большие потери, противник откатился на территорию Украины.
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Элина Позднякова