Названо число вернувшихся из зоны СВО ветеранов
Новиков: 167 тысяч ветеранов боевых действий вернулись из зоны СВО
167 тысяч ветеранов боевых действий вернулись из зоны СВО. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова.
На заседании центрального штаба Народного фронта он заявил, что желает всем участникам спецоперации победы.
«Если завтра победа, то вернется в несколько раз больше», — отметил Новиков.Напомним, в конце июня этого года сообщалось о 137 тысячах вернувшихся из зоны СВО. Тогда Новиков подчеркивал, что среди них в основном молодые люди, которым необходима помощь с переобучением и трудоустройством. Таким образом, за последние полгода число ветеранов выросло на 30 тысяч человек.