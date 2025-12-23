Названо число вернувшихся из зоны СВО ветеранов

23 декабря 2025, 14:47

Новиков: 167 тысяч ветеранов боевых действий вернулись из зоны СВО

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

167 тысяч ветеранов боевых действий вернулись из зоны СВО. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова.





На заседании центрального штаба Народного фронта он заявил, что желает всем участникам спецоперации победы.

«Если завтра победа, то вернется в несколько раз больше», — отметил Новиков.