ВС РФ уничтожили БТР M133 американского производства под Константиновкой
Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск нанесли удар по бронетранспортеру М113 украинских сил. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в районе Константиновки, где техника противника остановилась на мине. Во время воздушной разведки военные заметили неподвижный бронетранспортер. После его выявления расчеты беспилотников произвели огневое поражение. В результате он был уничтожен.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
