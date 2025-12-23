ВС РФ уничтожили БТР M133 американского производства под Константиновкой

23 декабря 2025, 10:25

Фото: iStock/Tomas Ragina

Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск нанесли удар по бронетранспортеру М113 украинских сил. Об этом пишет РИА Новости.