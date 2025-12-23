Военэксперт предупредил о масштабной «новогодней» атаке ВСУ

23 декабря 2025, 12:37

Военэксперт Дандыкин: ВСУ копят БПЛА для атаки на Россию в Новый год

Фото: iStock/IherPhoto

ВСУ могут накапливать БПЛА для масштабных налетов на Россию в новогодние праздники. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, снижение активности атак беспилотников в последнее время говорит о подготовке к подобным действиям. Военэксперт также отметил, что на Украине сокращаются производственные мощности из-за постоянных ударов.

«Скорее всего, Киев попытается испортить россиянам праздники. На Украине же теперь отмечают Рождество по католическому календарю», — высказался Дандыкин.