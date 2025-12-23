Во Львове мужчина отправлял уклонистов в ЕС через газовую трубу
Служба безопасности Украины задержала 62-летнего жителя Львова, который переправлял уклонистов из страны в Евросоюз через нерабочую газовую трубу. Мужчина действовал совместно со своим знакомым, который уже находился в ЕС.
Как сообщают украинские спецслужбы, фигурант организовывал транспортировку уклонистов в западный регион Украины и прокладывал им маршрут побега за границу. Его действия квалифицируются как нарушение правил военной службы в период мобилизации.
Напомним, что в конце августа Кабмин Украины разрешил выезд мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, тогда как ранее выезд мужчин 18–60 лет был запрещён на время военного положения. За уклонение от мобилизации предусмотрено до пяти лет лишения свободы.
