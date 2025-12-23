Во Львове мужчина отправлял уклонистов в ЕС через газовую трубу

23 декабря 2025, 13:57

Служба безопасности Украины задержала 62-летнего жителя Львова, который переправлял уклонистов из страны в Евросоюз через нерабочую газовую трубу. Мужчина действовал совместно со своим знакомым, который уже находился в ЕС.