Названо число военнопленных ВСУ, находящихся в России

22 августа 2025, 16:54

RT: в России находится около шести тысяч военнопленных ВСУ

Фото: iStock/Sinenkiy

В России находится порядка шести тысяч украинских военнопленных. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в силовых ведомствах.