Названо число военнопленных ВСУ, находящихся в России
В России находится порядка шести тысяч украинских военнопленных. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в силовых ведомствах.
По данным издания, некоторые пленные ВСУ содержатся в российских учреждениях ФСИН ещё с 2022 года.
При этом на Украине находится порядка тысячи пленных солдат, утверждает источник издания.
Ранее RT опубликовал список из примерно 1000 украинских военнопленных, которых официальные власти Украины исключили из обменных списков без объяснения причин.
При этом родственники пленных украинцев заявляют о бездействии киевских властей и обвиняют руководство страны в избирательном подходе к обменам.
15 августа во время личной встречи российский лидер Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу книгу, где указаны имена, фотографии и другая информация о военнопленных ВСУ, находящихся в России.
Читайте также: