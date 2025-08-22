Рапира: украинские солдаты чаще сдаются в плен из-за листовок на фоне долларов

22 августа 2025, 08:09

Фото: iStock/Andrii Atanov

Украинские солдаты начали чаще сдаваться в плен после распространения листовок на фоне долларов. Об этом этом заявил замкомандира батальона по военно-политической работе группировки войск Вооруженных сил РФ «Восток» с позывным Рапира.





Как отметил российский военный, данные листовки сбрасываются на позиции ВСУ с помощью беспилотников. Изображения купюр привлекают внимание украинских солдат, что вынуждает подбирать их. Это Рапира объяснил тем, что они воюют исключительно за деньги.





«И вот решили делать [листовки] на фоне долларов и евро. Когда их раскидываем, они привлекают внимание, [солдаты ВСУ] подбирают, а тут оказывается наша агитация, листовки. QR-коды, также текст, чтобы сдавались в плен без оружия, сохранили свои жизни. Благодаря им они уходят, сдаются, связываются с нами и переходят спокойно, остаются живыми», — рассказал Рапира агентству ТАСС.