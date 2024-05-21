Названо эффективное оружие против дронов-камикадзе

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В борьбе с FPV-дронами хорошие результаты показывают охотничьи ружья, пишет ТАСС.
Таким мнением поделился боец с позывным АЗС отряда «Факел» добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг».
По его словам, большая часть дронов-камикадзе сбита именно благодаря такому оружию. На прикладе ружья сделали специальный патронташ с пятью патронами для быстрой перезарядки ружья.
По словам военнослужащего, в последние дни на донецком направлении, дроны украинских боевиков наносят удары не только по военным машинам, но и по гражданским.
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По его словам, большая часть дронов-камикадзе сбита именно благодаря такому оружию. На прикладе ружья сделали специальный патронташ с пятью патронами для быстрой перезарядки ружья.
По словам военнослужащего, в последние дни на донецком направлении, дроны украинских боевиков наносят удары не только по военным машинам, но и по гражданским.
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Алёна Самарева