Появились кадры удара по пункту дислокации украинских военных в Волчанске

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Появились кадры удара ВС РФ по пункту временной дислокации ПВД ВСУ в Волчанске Харьковской области с помощью авиабомбы ОДАБ-1500. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер».
Сообщается, что подразделениями ВСУ был организован запуск FPV-дронов. Российскими военными был нанесен удар ОДАБ-1500, которая выбрасывает облако аэрозоля над целью, а после взрывается.
Ранее подполье сообщало, что ВС РФ ударили по поставляющей снаряды из Румынии украинской ж/д станции. Через нее на Украину поставляют составы с техникой и снарядами из Румынии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова