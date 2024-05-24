Названо эффективное средство ВС РФ против украинских бомб GLSDB

ВСУ активно применяют на линии фронта FPV-дроны, однако им все равно не удается удержать свои позиции. Армия России перехватывает инициативу на нескольких участках фронта и зачищает от остатков личного состава ВСУ освобожденные ранее населенные пункты. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, куда противник стягивает дополнительные резервы расскажет редакция «Радио 1».