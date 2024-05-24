Названо эффективное средство ВС РФ против украинских бомб GLSDB

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Российские средства радиоэлектронной борьбы эффективно справляются с украинскими бомбами малого диаметра наземного базирования (GLSDB). Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.
«Российское радиоэлектронное подавление мешает многим украинским относительно новым бомбам дальнего действия GLSDB достичь намеченных целей», — говорится в сообщении.
При этом представители компании Boeing, которая разрабатывала эти бомбы, заявили, что их оружие может подавить часть помех от РЭБ, однако другой источник отметил, что компании придётся потратить несколько месяцев, чтобы исправить ситуацию.
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