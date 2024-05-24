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Названо эффективное средство ВС РФ против украинских бомб GLSDB

Reuters: средства РЭБ РФ эффективно справляются против украинских бомб GLSDB
24 мая 2024, 10:14
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Российские средства радиоэлектронной борьбы эффективно справляются с украинскими бомбами малого диаметра наземного базирования (GLSDB). Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.


«Российское радиоэлектронное подавление мешает многим украинским относительно новым бомбам дальнего действия GLSDB достичь намеченных целей», — говорится в сообщении.

При этом представители компании Boeing, которая разрабатывала эти бомбы, заявили, что их оружие может подавить часть помех от РЭБ, однако другой источник отметил, что компании придётся потратить несколько месяцев, чтобы исправить ситуацию.

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#запад
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Главком ВС Швеции Бюден: РФ производит больше оружия, чем поставляет Запад
24 мая 2024, 10:18

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Россия производит больше вооружения, чем западные страны могут передать Украине, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в интервью изданию RND.
«Владимир Путин настроил экономику страны на военные нужды так, как мы не можем. Сейчас россияне производят намного больше оружия, чем мы способны поставить Киеву», — отметил Бюден.
По его словам, в последние месяцы Вооруженные силы Украины находятся в критическом положении. Конфликт зашел в тупик, что увеличивает риск его затягивания, подытожил военный.

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НАТО перебрасывает боевиков на Украину
Бортников: продолжается переброска террористов на Украину при содействии НАТО
24 мая 2024, 09:53

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Страны НАТО помогают в массовой переброске на Украину террористов. Об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.
Он отметил, что ФСБ фиксирует массовую переброску на Украину боевиков и наемников с Ближнего Востока, Афганистана и Северной Африки.

Ранее иностранные наёмники раскрыли правду о службе в рядах ВСУ. Они рассказали, что выступают в качестве расходного материала. Бывший наёмник честно признался, что большинство из его сослуживцев не были подготовлены для боёв на полях специальной военной операции и погибли под ударами дронов.

Он также добавил, что его подразделение было предназначено скорее для «самопожертвования», чем для боевых действий.

Подполье сообщило об ударах по Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#операции
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ВСУ перебросили бригаду к российской границе
Меркурис: ВСУ отправили 47-ю бригаду к границе с Россией из-за страха за Сумы
24 мая 2024, 09:24

Фото: iStock / Sner

Из-за страха перед наступлением российских военных на Сумскую область власти Киева начали переброску 47-ой бригады на границу с РФ. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
Он рассказал, что ВСУ бросают все резервы, которые у них остались, чтобы удержать Сумскую область. Сообщается, что там появились танки Abrams и БМП Bradley.

«Говорит это о том, что обескровленная 47-я механизированная бригада, которую постоянно отправляют удерживать позиции на различных участках линии фронта, либо была полностью передислоцирована в Сумскую область, либо, что более вероятно, от нее были отделены несколько подразделений», — сказал Меркурис.

Он отметил, что командование направляло эту бригаду на самые сложные участки фронта. Она терпела одни поражения, добавил он. Сейчас украинские власти хотят, чтобы бригада остановила «возможное российское наступление в Сумской области», которого боиться киевский режим.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что на Украине построят подземный город. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#режим
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На Украине построят подземный город
Мэр Харькова Терехов анонсировал строительство подземного города за €225 млн
24 мая 2024, 09:11

Фото: iStock/goncharovaia

В Харькове намерены построить подземный город. Проект анонсировал мэр города Игорь Терехов. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
«Подземный город за 225 миллионов евро хотят построить в Харькове», — говорится в публикации.

По словам мэра, в проект включены медучреждения, ТЦ, школы и коворкинг. Площадь города составит 236 000 квадратных метров. Сейчас для проекта ищут инвесторов.

Ранее сообщалось, что ВСУ активно применяют на линии фронта FPV-дроны, однако им все равно не удается удержать свои позиции. Армия России перехватывает инициативу на нескольких участках фронта и зачищает от остатков личного состава ВСУ освобожденные ранее населенные пункты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Выход ВСУ из Крынок, контратака ВС РФ в Волчанске: последние новости СВО
24 мая 2024, 09:05

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВСУ активно применяют на линии фронта FPV-дроны, однако им все равно не удается удержать свои позиции. Армия России перехватывает инициативу на нескольких участках фронта и зачищает от остатков личного состава ВСУ освобожденные ранее населенные пункты. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, куда противник стягивает дополнительные резервы расскажет редакция «Радио 1».

Харьковское направление


ВСУ стянули на Харьковское направление несколько тысяч человек для усиления обороны, сообщает телеграм-канал «Два майора». Авиация и ракетчики ВС РФ в течение суток наносили удары по объектам логистической инфраструктуры в регионе. В Харькове поражен железнодорожный узел. Российская армия перешла к активному применению боеприпасов с универсальным модулем, что позволяет увеличить дальность поражения целей.


Волчанское направление


ВС РФ продвинулись от 200 до 350 метров, отразив две контратаки противника. На Липцовском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись от 100 до 300 метров. Идут тяжелые бои.

Часовоярское направление


ВСУ активно работает артиллерией и FPV-дронами по российским позициям, но несмотря на это ВС РФ удается продвинуться в восточном микрорайоне Часов Яра недалеко от высотной застройки.
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Покровское направление


Российская армия провела серию наступательных действий в районе Очеретинского выступа у Архангельского, в районе Новопокровкого, Уманского и недавно занятого Нетайлово. ВСУ теряют технику и личный состав.


Южнодонецкое направление


ВС РФ штурмуют Красногоровку и Парасковиевку. ВСУ пытаются удержать позиции, несмотря на продолжающейся обстрелы российской артиллерии.


Времевское направление


Малые группы пехоты ВС РФ идут в атаку в районах Старомайорского и Урожайного. Российским военным удалось перехватить инициативу на этом участке фронта и приступить к теснению противника.


Херсонское направление


ВСУ запускают дроны по жилому сектору в Днепрянах из-за неудач на линии фронта. Украинские военные вывели остатки бойцов из Крынок, однако продолжают атаковать российские позиции дронами. ВС России задействуют высокоточные боеприпасы с вертолётов, применяют авиацию.

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#украина
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Полянский: Запад понимает последствия применения ВСУ оружия по целям в России
24 мая 2024, 09:01

Фото: iStock/vadimrysev

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на призывы Запада нанести удары по России. Об этом пишет РИА Новости.
Полянский отметил, что Запад осознает, какими могут быть последствия применения Киевом их вооружений по целям, расположенным на российской территории. По его мнению, у западных стране по данному вопросу нет каких-либо иллюзий.

Политик добавил, что РФ на сегодняшний день сфокусирована на достижении своих целей в рамках специальной военной операции и не обращает внимания «на позиции отдельных западных лидеров, которые постоянно меняют свое мнение.

Ранее глава Минобороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины.

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#украина
#вс рф
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#оружие
#удар
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Подполье сообщило об ударах по Харьковской области
Подполье: ВС РФ ударили по Чугуеву, где находится пункт снабжения ВСУ
24 мая 2024, 08:57

Фото: iStock / Ivan Murauyou

Прилеты зафиксированы в Чугуеве Харьковской области Украины, где находится перевалочный пункт в снабжении сил Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Он рассказал, что «прилеты» были зафиксированы в 6:50, 7:05 и в 7:07.

«‎В город Харьков начались прилеты. В основном в Чугуев прилетает, где идет постоянная доукомплектация подразделений бандеровцев, перевалочный пункт в снабжении бандеровских войск боекомплектами и горюче-смазочными материалами», — сказал подпольщик.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что украинцы не понимают, ради чего им нужно идти в ВСУ и сражаться на фронте, у общественности нет представления относительно будущего государства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«ВД»: Офицер французского легиона попал в плен ВС РФ в районе Клещеевки
24 мая 2024, 08:50

Фото: iStock/e-crow

Иностранный офицер, который воевал на стороне украинской армии, попал в плен к ВС РФ вблизи Клещеевки в ДНР. Об этом сообщает «Военное дело», называя пленного «офицером французского легиона».
Отмечается, что иностранный наемник находится в крайне тяжелом состоянии из-за ранений, врачи пытаются спасти его жизнь. Если он выживет, то станет «ценным источником информации», отметили в Telegram-канале.

При этом не уточняется, является ли пленный солдат обычным наемником или кадровым офицером Французского иностранного легиона. В настоящее время в российском военном ведомстве не подтверждали данную информацию о пленении офицера под Клещеевкой.

Ранее МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину. В МИД также отметили, что кампании по дезинформации, которые касаются поддержки Парижем Киева, не прекращаются.

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Украинцы не понимают, ради чего нужно сражаться на фронте
Эксперт Уотлинг: украинцы не понимают, ради чего им сражаться на фронте
24 мая 2024, 08:37

Фото: iStock/Roman Novitskii

Украинцы не понимают, ради чего им нужно идти в ВСУ и сражаться на фронте, у общественности нет представления относительно будущего государства. Об этом рассказал старший аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг в интервью газете Financial Times.
Он отметил, что по всей стране сейчас важный переломный момент. Люди хотят понять ради чего сражаются, но им об этом не говорят. Это серьезная проблема, заявил Уотлинг. По его словам, ВСУ несут постоянные потери, а Россия наращивает свое превосходство.

«Они теряют территории. И, что еще хуже, до сих пор нет плана, который позволил бы повернуть эту тенденцию вспять», — подчеркнул он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что раскрыт устраивающий украинских военных исход конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
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