Раскрыт устраивающий украинских военных исход конфликта

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Солдаты ВСУ осознают неизбежность территориальных потерь в конфликте с РФ, в связи с чем они готовы пойти хотя бы на корейский вариант. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на участника общественного движения «Другая Украина», экс-депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника.
По его словам, солдаты ВСУ, которые участвуют в боевых действиях в зонах соприкосновения с ВС России, понимают, какие силы уже были задействованы и какие еще находятся в резерве. Поэтому подобный сценарий, скорее всего, рассматривается в рядах ВСУ, добавил он.
Ранее сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол заявил, что конфликт на Украине может завершиться разделом территорий, как это было с Корейским полуостровом.
По его мнению, ВСУ не смогут вновь захватить подконтрольные РФ области, поскольку не располагают достаточной военной мощью, а также проигрывают российским военным в численности. Он отметил, что обещание нейтралитета Украины в будущем может быть основой для мирного урегулирования конфликта.
Ранее сообщалось, что Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол заявил, что конфликт на Украине может завершиться разделом территорий, как это было с Корейским полуостровом.
По его мнению, ВСУ не смогут вновь захватить подконтрольные РФ области, поскольку не располагают достаточной военной мощью, а также проигрывают российским военным в численности. Он отметил, что обещание нейтралитета Украины в будущем может быть основой для мирного урегулирования конфликта.
Ранее сообщалось, что Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова