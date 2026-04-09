Названо еще одно доказательство, почему Зеленскому не нужен мир
Михайлов: Зеленский мог прилететь в Москву под защитой США, но ему не нужен мир
Владимир Зеленский мог бы прилететь в Москву на американском самолете под защитой США, но в его интересах нет мирного соглашения. Так руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов прокомментировал заявление главы киевского режима о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, которые приводит URA.RU, Зеленский, находясь под охраной служб безопасности США, мог бы подписать бумаги о выводе войск с Донбасса и мирном соглашении прямо в здании американского посольства.
«Это абсолютно безопасная для Зеленского миссия, но ему не нужен мир, потому что он лишится власти», — сказал собеседник агентства.Ранее в интервью итальянской радиостанции Rai глава киевского режима заявил о готовности встретиться с Путиным для урегулирования украинского конфликта. В качестве возможных площадок для переговоров он назвал Ближний Восток, Европу и США.