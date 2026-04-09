09 апреля 2026, 19:42

Михайлов: Зеленский мог прилететь в Москву под защитой США, но ему не нужен мир

Владимир Зеленский мог бы прилететь в Москву на американском самолете под защитой США, но в его интересах нет мирного соглашения. Так руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов прокомментировал заявление главы киевского режима о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным.





По его словам, которые приводит URA.RU, Зеленский, находясь под охраной служб безопасности США, мог бы подписать бумаги о выводе войск с Донбасса и мирном соглашении прямо в здании американского посольства.

«Это абсолютно безопасная для Зеленского миссия, но ему не нужен мир, потому что он лишится власти», — сказал собеседник агентства.