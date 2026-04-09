Сенатор Джабаров пообещал жесткий ответ на теракты против судов РФ
Россия жестко ответит в случае терактов Украины при содействии Норвегии против российских судов. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Напомним, ТАСС со ссылкой на собственный источник писал, что Украина совместно с норвежскими военными готовит теракты против российских судов в Баренцевом и Норвежском морях.
«Я думаю, они должны отдавать себе отчет, к чему это может привести. Я надеюсь, что все-таки этого не произойдет, потому что иначе ответный удар России будет очень жёсткий, мгновенный», — подчеркнул Джабаров в разговоре с RT.
Сенатор выразил надежду, что норвежское правительство учитывает свои ресурсы и возможности, когда стремится участвовать в противостоянии с Россией через Украину.
«Будет ответ жесткий и непримиримый, сразу причем», — заключил Джабаров.