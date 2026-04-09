Стало известно о наступлении группировки ВС РФ «Центр»

09 апреля 2026, 15:15

Минобороны: Белоусову доложили о наступлении группировки ВС РФ «Центр» на СВО

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

Министерство обороны России сообщило, что командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Валерий Солодчук доложил главе военного ведомства Андрею Белоусову о ходе наступательных операций российских подразделений и тактике противника в зоне проведения СВО.





В ходе проверки Белоусов оценил выполнение боевых задач соединениями и частями группировки. Ранее Москва и Киев провели очередной обмен телами погибших военных.



Как сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, представляющий парламентскую координационную группу по вопросам специальной военной операции, украинской стороне передали 1000 тел, тогда как Россия получила 41 погибшего. Предыдущий подобный обмен состоялся 26 февраля — тогда Украина также получила 1000 тел, а РФ — 35.



Еще одна гуманитарная акция проходила в конце января — Москва вернула Киеву тысячу погибших военных, приняв взамен 38.



