Названо главное качество для участия в программе «Герои Подмосковья»
Главным качеством, которым должны обладать участники программы «Герои Подмосковья», является готовность учиться. Такое мнение высказал выпускник проекта старший лейтенант Олег Сицинский в интервью РИАМО.
Программа «Герои Подмосковья» направлена на подготовку ветеранов специальной военной операции к управленческой работе в органах государственной власти и коммерческих структурах.
«Большинство участников старше 30 лет, и многие просто забывают, что такое учёба. Каково это — сидеть на лекциях, слушать, воспринимать новую информацию, сдавать экзамены. Нужно быть морально готовым к тому, чтобы снова учиться и впитывать знания. Это, наверное, самое главное», — сказал Олег Сицинский.Отбор на «Героев Подмосковья» проводится на конкурсной основе среди людей с высшим образованием. Обучение длится год, в него входят очные модули и стажировки. По окончании курса выпускникам предлагают трудоустройство или зачисляют в кадровый резерв.