Названо «главное условие» ЕК для использования активов России

08 ноября 2025, 11:44

FT назвала «главное условие» ЕК для использования активов России

Фото: istockphoto/nevarpp

«Ключевым условием» применения заблокированных в ЕС российских активов станет их «постоянная иммобилизация» и поиск юридического механизма, позволяющего замораживать средства дольше шестимесячных периодов, требующих продления.