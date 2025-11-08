Названо «главное условие» ЕК для использования активов России
«Ключевым условием» применения заблокированных в ЕС российских активов станет их «постоянная иммобилизация» и поиск юридического механизма, позволяющего замораживать средства дольше шестимесячных периодов, требующих продления.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на документ Еврокомиссии.
ЕК подготовила оценку последствий финансирования помощи Украине без использования замороженных российских активов в качестве репарационного кредита и разослала её странам‑членам перед декабрьским саммитом лидеров ЕС.
В документе отмечается: если в ближайшие два года не удастся реализовать план по использованию части активов, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear, то ЕС придётся либо прибегнуть к совместному заимствованию, что создаст дополнительные обязательства для национальных бюджетов, либо предоставить Украине прямые гранты на сумму €140 млрд.
Еврокомиссия подчёркивает, что оба варианта «возможно потребуют бюджетных корректировок в некоторых государствах‑членах» и «непосредственно повлияют на дефицит и долг».
По оценке ЕК, обслуживание совместно взятого кредита может стоить до €5,6 млрд в год. При этом Франция с высокой задолженностью понесёт почти €1 млрд ежегодно, Италия — €675 млн, а Бельгия, уже сталкивающаяся с трудностями при утверждении бюджета на следующий год, заплатит около €200 млн в год в виде процентов.
