Журналиста уволили за один вопрос ЕК
Журналиста Нунциати из Agenzia Nova уволили за вопрос о Газе и Украине в ЕК
Журналиста итальянского агентства Agenzia Nova Габриэле Нунциати уволили после единственного вопроса, заданного на брифинге Европейской комиссии 13 октября. Об этом сообщает Fanpage.it.
По данным издания, Нунциати обратился к представителю ЕК Пауле Пиньо.
«Вы неоднократно заявляли, что Россия должна заплатить за восстановление Украины. Считаете ли вы, что Израиль также должен заплатить за восстановление сектора Газа, учитывая, что он уничтожил его гражданскую инфраструктуру?» — спросил сотрудник СМИ.
Пиньо на вопрос отвечать не стала. В материале уточняется, что с 15 по 23 октября руководство агентства неоднократно связывалось с журналистом, обсуждая инцидент, а 27 октября Нунциати получил письмо о прекращении сотрудничества.
В заявлении Agenzia Nova отмечалось, что вопрос был «неуместен и ошибочен», а настойчивость журналиста в отстаивании его корректности якобы свидетельствовала о незнании основополагающих принципов международного права.