Журналиста уволили за один вопрос ЕК

05 ноября 2025, 12:53

Журналиста Нунциати из Agenzia Nova уволили за вопрос о Газе и Украине в ЕК

Фото: istockphoto/Cineberg

Журналиста итальянского агентства Agenzia Nova Габриэле Нунциати уволили после единственного вопроса, заданного на брифинге Европейской комиссии 13 октября. Об этом сообщает Fanpage.it.





По данным издания, Нунциати обратился к представителю ЕК Пауле Пиньо.





«Вы неоднократно заявляли, что Россия должна заплатить за восстановление Украины. Считаете ли вы, что Израиль также должен заплатить за восстановление сектора Газа, учитывая, что он уничтожил его гражданскую инфраструктуру?» — спросил сотрудник СМИ.