Названо имя боевика ВСУ, чья смерть запустила слухи о гибели Буданова и Сырского

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Названы имя и звание боевика, чья смерть вызвала слухи о гибели высшего руководства ВСУ, пишет aif.ru.
По данным издания, речь идет о младшем сержанте Павле Петриченко, о гибели которого рассказали сами украинские военные. Отмечается, что сержант погиб не в харьковском Чугуеве, а в Донецкой Народной Республике.
При этом обстоятельства гибели боевика до конца неизвестны. По одной из версий, Петриченко мог быть ликвидирован при ударе ВС РФ, по другой — в результате работы российского снайпера.
Раннее в украинских Telegram-каналах появились сообщения о гибели в Чугуеве неких важных чинов. Среди погибших упоминали руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, который внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, и главкома ВСУ Александра Сырского.
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При этом обстоятельства гибели боевика до конца неизвестны. По одной из версий, Петриченко мог быть ликвидирован при ударе ВС РФ, по другой — в результате работы российского снайпера.
Раннее в украинских Telegram-каналах появились сообщения о гибели в Чугуеве неких важных чинов. Среди погибших упоминали руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, который внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, и главкома ВСУ Александра Сырского.
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Алёна Самарева