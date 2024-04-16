Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Названо имя боевика ВСУ, чья смерть запустила слухи о гибели Буданова и Сырского

Названо имя боевика ВСУ, чья смерть запустила слухи о гибели Буданова и Сырского

aif.ru: погибший боевик, которого приняли за руководство ВСУ, — сержант Петриченко
16 апреля 2024, 15:57
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Названы имя и звание боевика, чья смерть вызвала слухи о гибели высшего руководства ВСУ, пишет aif.ru.
По данным издания, речь идет о младшем сержанте Павле Петриченко, о гибели которого рассказали сами украинские военные. Отмечается, что сержант погиб не в харьковском Чугуеве, а в Донецкой Народной Республике.

При этом обстоятельства гибели боевика до конца неизвестны. По одной из версий, Петриченко мог быть ликвидирован при ударе ВС РФ, по другой — в результате работы российского снайпера.



Раннее в украинских Telegram-каналах появились сообщения о гибели в Чугуеве неких важных чинов. Среди погибших упоминали руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, который внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, и главкома ВСУ Александра Сырского.

Читайте также:

Владимир Зеленский заявил, что у него есть план по уничтожению российской армии

Солдат ВСУ и наемников уличили в маскировке под мирных жителей

Advance: отправка немецких солдат в Литву – признак подготовки НАТО к войне с Россией
#всу
#спецоперация
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Назначен новый командующий оперативного командования «Юг» ВСУ
Генерал Шаповалов стал новым командующим ОК «Юг» ВСУ
16 апреля 2024, 17:24

Фото: iStock/Irina Piskova

Бригадный генерал ВСУ Геннадий Шаповалов занял пост главы оперативного командования «Юг». Об этом командование сообщило в своих соцсетях.
Ранее этот пост занимал уволенный Андрей Ковальчук.

Отмечается, что нового командира личному составу представил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По данным украинского Минобороны, Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году он окончил Институт танковых войск Харьковского государственного политехнического университета. В 2012 году — Командно-штабной институт применения Сил НБУ. Также проходил обучение в Военном колледже армии США.

До назначения на эту должность он командовал отдельной мотопехотной бригадой имени Якова Гандзюка.

В марте 2022 года получил звание бригадного генерала.

Читайте также:

Зеленский назначил нового замкомандующего Нагвардией

Зеленский назначил новым секретарем СНБО Украины Александра Литвиненко

Владимир Зеленский назначил нового командующего силами логистики ВСУ
#всу
#украина
#военные
#пост
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Огромная провокация»: на Западе раскрыли возможный ответ Зеленского на удар Ирана
Филиппо: Зеленский может устроить провокацию на ЗАЭС в ответ на удар Ирана
16 апреля 2024, 17:12

Президент Украины Владимир Зеленский может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС, чтобы привлечь внимание к Украине на фоне ударов Ирана по Израилю. Такое мнение выразил французский политик Флориан Филиппо.
Таким образом он прокомментировал предупреждение МАГАТЭ о том, что станция близка к ядерной аварии после постоянных ударов по ней украинской армии.

Филиппо подчеркнул, что Зеленский завидует кризису на Ближнем Востоке, поскольку на него сейчас обращено внимание политиков стран-союзниц Украины. Чтобы вновь переместить их внимание на Киев, Зеленский может устроить огромную провокацию.

Читайте также:

Гросси: атаки на Запорожскую ЗАЭС нарушили принцип безопасности станции

Французский политик объяснил, зачем ВСУ атакуют Запорожскую АЭС

Депутат Шеремет: ВСУ атакуют Запорожскую АЭС по одобрению США
#владимир зеленский
#украина
#запорожская аэс
#иран
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пенсионерка пострадала при подрыве мины «Лепесток» в Горловке
16 апреля 2024, 16:49

Фото: iStock/maxim4e4ek

Мирная жительница пострадала в результате подрыва противопехотной мины «Лепесток» в Горловке в ДНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что пострадала пенсионерка 1958 года рождения. Она случайно наступила на мину, которая приводится в действие от нажатия.

По данным СЦКК, с февраля 2022 года 155 человек, включая 10 детей, подорвались на минах типа «Лепесток». Трое из них скончались от полученных травм.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные и наёмники маскируются под мирных жителей в Херсоне, селятся в их квартиры и грабят нажитое.

Читайте также:

Зеленский заявил, что у него есть план по уничтожению российской армии

ВС РФ ударили по аэродрому, предназначавшемуся для истребителей F-16

Эксперт Меркурис: ВСУ находятся в очень тяжелом положении в Часове Яре
#мина
#днр
#пострадавший
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России появилась новая модель FPV-дрона «Овод-10»
16 апреля 2024, 16:45

Фото: istockphoto/vadimrysev

Новая модель FPV-дрона «Овод-10» способна в любое время доставлять в наиболее опасные районы передовой провиант и боекомплект для военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на создателя дрона Андрея Иванова.
«У нас появилась новая модель «Овод-10», которая представлена в нескольких модификациях: это классический ударный FPV-дрон с повышенной грузоподъемностью и дальностью применения; есть сложная модификация, которая представлена с двумя камерами, одна из которых — полноценный тепловизор, которая ровно также помогает ориентироваться и снимать тепловые сигнатуры. Система сброса, которая позволит нам осуществлять сброс провианта, или боекомплекта, или может быть чего-то еще», — сообщил создатель дрона.

Новый дрон сможет осуществлять доставку грузов, необходимых бойцам в самых сложных условиях. В любое время дня и ночи, а также при любых погодных условиях.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее в Черном море нашли морской дрон с советскими и американскими запчастями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Российские бойцы под Соледаром захватили американский дрон-корректировщик

Украинский дрон «Баба Яга» найден у директора фирмы в Москве

Минобороны: Силы ПВО перехватили дрон ВСУ над Краснодарским краем
#дрон
#всу
#пво
#вс рф
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Скандал в рядах ВСУ обернулся плачевными последствиями для Киева
Forbes: оборона Часова Яра сильно ослабнет после ухода 67-й бригады ВСУ
16 апреля 2024, 16:43

Фото: iStock/Silent_GOS

После передислокации 67-й отдельной механизированной бригады украинской армии оборона Часова Яра останется без важных вооружений. Об этом сообщает Forbes.
В материале издания сообщается, что Минобороны Украины приняло данное решение после нескольких недель драматических событий из-за нескольких скандалов внутри бригады. Главная проблема, по мнению автора статьи, заключается в том, что «ни одна территориальная бригада не может сравниться по огневой мощи с механизированной бригадой».

Отмечается, что на данном направлении необходима большая огневая мощь, так как крупные войска ВС РФ уже близко.

Ранее заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич заявил, что украинским войскам крайне тяжело в боях за город Часов Яр в ДНР из-за отсутствия паритета с РФ.

Читайте также:

Офицер ВСУ Маляревич: украинским военным очень тяжело из-за отсутствия паритета

Зеленский сделал важное заявление о конфликте с Россией

Владелец чешской CSG стал миллиардером на фоне поставок советских Т-72 Украине
#город
#днр
#всу
#вс рф
#минобороны
#украина
#сво
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт Меркурис: ВСУ находятся в очень тяжелом положении в Часове Яре
16 апреля 2024, 16:24

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

ВСУ оказались в крайне тяжелом положении в Часове Яре, что фактически подтвердил главком ВСУ Александр Сырский. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Сырский говорил об очень серьезной ситуации на фронтах. Он признал, что ситуация в Часове Яре особенно плохая. Бесспорно, сейчас украинцы столкнулись с оперативным кризисом», — отметил британский аналитик.
По словам Меркуриса, передвижение ВСУ стало опасным. Транспортные линии, связанные с городом, постоянно находятся под давлением ВС РФ. Он отметил, что третья штурмовая бригада ВСУ отказалась выполнять приказ главкома Александра Сырского о передислокации. Аналитик допустил, что они осознали потерю города.

Ранее Зеленский приказал любой ценой удерживать Часов Яр. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Кимаковский: ВСУ стянули дополнительные силы к Часов Яру

Украине указали на неизбежность сдачи Часов Яра

Названо имя боевика ВСУ, чья смерть запустила слухи о гибели Буданова и Сырского
#всу
#вс рф
#зеленский
#часов яр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Офицер ВСУ Маляревич: украинским военным очень тяжело из-за отсутствия паритета
16 апреля 2024, 16:22

Фото: iStock/zabelin

Заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич заявил, что украинским войскам крайне тяжело в боях за город Часов Яр в ДНР из-за отсутствия паритета с РФ. Об этом сообщает Espreso.
Маляревич отметил, что в настоящее время ВС РФ превосходят украинскую армию по числу артиллерии в 6 раз, а по беспилотным летательным аппаратам — в 2 раза. По словам офицера, если российские войска займут Часов Яр, то это позволит им не только наносить удары по позициям Киева в Константиновке и Дружовке, но и «доставать» до Краматорска и Славянска.

Ранее сообщалось, что российские войска после освобождения Часова Яра начнут продвижение к Славянску и Краматорску. После отступления украинских войск из Артёмовска Часов Яр стал центром обороны ВСУ в этом районе.

Читайте также:

Зеленский заявил, что у него есть план по уничтожению российской армии

Глава ГУР МО Украины Буданов* курировал операцию против Шария

Солдат ВСУ и наемников уличили в маскировке под мирных жителей

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#мо
#план
#всу
#вс рф
#зеленский
#украина
#спецоперация
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ ударили по аэродрому, предназначавшемуся для истребителей F-16
ВС РФ ударили по аэродрому в Хмельницкой области, куда хотели отправить F-16
16 апреля 2024, 16:16

Фото: iStock/RamonCast

Российские войска ударили в район военного аэродрома ВСУ, предназначавшегося для истребителей F-16. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Отмечается, что российский снаряд упал недалеко от аэродрома в Хмельницкой области. Взрыв прогремел в районе трёх часов ночи.

Лебедев подчеркнул, что на территории аэродрома обучаются украинские лётчики, которым там же и проживают. Ряд учебных корпусов был разрушен, но остались несколько абсолютно не пострадавших построек.

Ранее Лебедев сообщал, что украинские войска на территории воинской части в населённом пункте Нерубайское Одесской области разместили ЗРК Patriot. Также на аэродроме в Мартыновке были обнаружены макеты самолётов, а на воинской части - макеты ЗРК.

Читайте также:

ВС РФ сожгли «лучшую» самоходную гаубицу НАТО у Часова Яра

Подпольщик Лебедев: Мощный удар прогремел в Запорожье

ВС РФ ликвидировали украинского активиста в зоне СВО
#всу
#вс рф
#аэродром
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, куда пойдут ВС РФ после взятия Часова Яра
RP: ВС РФ пойдут на Славянск и Краматорск после взятия Часова Яра
16 апреля 2024, 15:59

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские войска после освобождения Часова Яра начнут продвижение к Славянску и Краматорску. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.
Отмечается, что после отступления украинских войск из Артёмовска Часов Яр стал центром обороны ВСУ в этом районе. Если ВС РФ смогут занять его, то на фронте будет сформирован клин, и российские военные начнут атаковать другие населённые пункты ДНР, в частности, агломерацию Славянск-Краматорск.

Издание добавляет, что ВС РФ имеют превосходство над противником в артиллерии, а значительные человеческие ресурсы в армии позволяют вести наступление сразу в нескольких местах.

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что ВС РФ освободили населённый пункт Первомайское в ДНР.

Читайте также:

Зеленский заявил, что у него есть план по уничтожению российской армии

ВС РФ сожгли «лучшую» самоходную гаубицу НАТО у Часова Яра

Зеленский сделал важное заявление о конфликте с Россией
#часов яр
#вс рф
#днр
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф