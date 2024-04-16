Зеленский заявил, что у него есть план по уничтожению российской армии

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него есть некий план, как уничтожить ВС РФ, чтобы дать своей армии продвинуться вперед, передает PBS.
Зеленский отметил, что для осуществления плана Киеву необходимо получить конкретное оружие. При этом украинский лидер не стал раскрывать подробностей, что именно он имеет в виду.
По его словам, об этом оружии осведомлен Запад. Зеленский также отказался говорить, сможет ли новая помощь от Вашингтона профинансировать в полной мере обещанное контрнаступление.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По его словам, об этом оружии осведомлен Запад. Зеленский также отказался говорить, сможет ли новая помощь от Вашингтона профинансировать в полной мере обещанное контрнаступление.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова