Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Для начала российско-американских переговоров по Украине новоизбранный президент США Дональд Трамп должен перестать помогать Киеву, а также вывести из республики американцев, заявил экс-советник американского Минобороны Дуглас Макгрегор YouTube-каналу Judging Freedom.
«Киевский режим должен исчезнуть. Русские не будут тратить время на переговоры с ним, независимо от того, что говорит Трамп. (Президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин — тот человек, который хочет увидеть действия: прекратить всякую помощь и вывести всех, кто ее оказывает, независимо от того, американский ли это гражданин в форме или без нее, агент ЦРУ или военный», — прокомментировал аналитик.Дэвис убежден, только тогда российские власти могут посчитать, что переговоры с американской стороной по кризису на Украине будут со смыслом. Офицер резюмировал, что сейчас Москва не особо верит Вашингтону.
Трамп вступит в должность 20 января 2025 года. Во время предвыборной кампании он не раз говорил, что сможет остановить боевые действия на Украине.
Читайте также:
В США сделали заявление об СВО
Зеленский проинформировал о продуктивном разговоре с Трампом
Bloomberg: Без поставок США боеприпасы у ВСУ закончатся за считанные месяцы
Никита Кротов