Зеленский проинформировал о продуктивном разговоре с Трампом

Владимир Зеленский
О продуктивном разговоре с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, который вступит в должность в январе 2025 года, проинформировал Владимир Зеленский в Telegram-канале.
«Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее», — сказано в публикации Зеленского.Он подчеркнул, что сильные Штаты и Европа друг другу нужны. Зеленский убежден, что это «связь между союзниками, которую нельзя потерять».
Ранее в парижском Институте по международным исследованиям сообщали, что в результате победы Трампа на выборах Европе придется выстраивать с Америкой конкурентные отношения.
Читайте также:
Стало известно, от кого зависит решение конфликта на Украине
Советник Зеленского назвал данные о планах команды Трампа по Украине вбросом
Лукашенко: Минск выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если он прекратит войны
Никита Кротов