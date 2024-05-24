Названо количество «костюмов-невидимок» в зоне СВО

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Подразделения ВС России в зоне проведения специальной военной операции получили порядка 600 «костюмов-невидимок», которые размывают силуэт. Об этом сообщили в компании HiderX, передает ТАСС.
Отмечается, что компания начинала с 25 изделий. В настоящее время в зоне СВО применяется около 600 единиц костюмов.
Примечательно, что маскировочные костюмы используются на всех направлениях фронта. Они также предназначены для маскировки военных от тепловизионных средств ВСУ в ночное время.
Данный вид одежды хорошо проявляет себя в любое время года. В компании отметили, что костюмы, которые весят до 400 граммов, также подходят для дневной маскировки.
Ранее сообщалось, что маскировочные «костюмы-невидимки» помогли группе российских бойцов в течение трех дней переждать в убежище атаку противника. В специальных маскхалатах беспилотные летательные аппараты ВСУ не видели российских военнослужащих.
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Примечательно, что маскировочные костюмы используются на всех направлениях фронта. Они также предназначены для маскировки военных от тепловизионных средств ВСУ в ночное время.
Данный вид одежды хорошо проявляет себя в любое время года. В компании отметили, что костюмы, которые весят до 400 граммов, также подходят для дневной маскировки.
Ранее сообщалось, что маскировочные «костюмы-невидимки» помогли группе российских бойцов в течение трех дней переждать в убежище атаку противника. В специальных маскхалатах беспилотные летательные аппараты ВСУ не видели российских военнослужащих.
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Екатерина Коршунова