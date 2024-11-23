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Названо количество переданных Украине бронемашин MRAP

Bild: ФРГ передала Киеву только 6,5% обещанных бронемашин MRAP
Фото: istockphoto/ZenitX

Фото: istockphoto/ZenitX

Германия передала киевскому режиму всего лишь 6,5% из обещанных тяжелых колесных бронемашин MRAP, пишет издание Bild.
«Этой техники Киев получил 26 штук, тогда как до конца года Берлин должен быть поставить 400», — сказано в материале.
В публикации также говорится, что Минобороны Германии хочет поставить остальные бронемашины в следующем году, выделив 315 миллионов евро на их производство.



По информации издания, поставки MRAP задержали по причине «несвоевременного разрешения Соединенных Штатов на экспорт автомобильных комплектующих». Кроме того, упомянуты определенные проблемы у Flensburger Fahrzeugbau.

Недружественные к РФ государства стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе.

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ВСУ признали утрату более 40% занятой территории Курской области
23 ноября 2024, 20:20

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украина потеряла контроль более чем над 40% занятых ранее ВСУ территорий Курской области. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ.
Отмечается, что украинские войска контролировали порядка 1376 кв. км российской территории. Но сейчас, благодаря успешным действиям ВС РФ, их число сократилось примерно до 800 кв. км.

Как отмечает агентство, атакой на Курскую область Киев планировал замедлить наступление российской армии в Донбассе, а также использовать контроль над частью территории России как рычаг давления на возможных будущих мирных переговорах. Однако эти цели достигнуты не были, поскольку ВС РФ продолжает активное продвижение.

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#курская область
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Не был в окопе – не генерал: Зеленский выступил с призывом к военачальникам ВСУ
Зеленский: генералы ВСУ должны быть в окопах
23 ноября 2024, 20:08

Владимир Зеленский призвал всех генералов ВСУ находиться в окопах. Слова президента Украины приводит издание «Инсайдер UA» в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что все генералы должны находиться в окопах, а если они там не были, то он не считает их генералами, несмотря на опыт.

Зеленский объяснил свою позицию тем, что военачальники должны находиться в непосредственном контакте со своими подчинёнными.

При этом украинский президент добавил, что на фронте в настоящее время складывается очень сложная ситуация, которую он описал словами: «Вот такая война».

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский испугался российского удара новейшей баллистической ракетой «Орешек».

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#всу
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#конфликт
#сво
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Бывший главком ВСУ предрек прорыв фронта бойцами ВС РФ
Бывший главком ВСУ Залужный предрек прорыв украинского фронта после 2027 года
23 ноября 2024, 19:42

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Прорыв украинского фронта после 2027 года предрек бывший главком ВСУ Валерий Залужный в беседе с «Украинской правдой». Он уточнил, что такой сценарий станет возможным, когда российская армия накопит достаточно ресурсов.
Ранее Залужный рассказывал, что альянс НАТО не готов к «войне на истощение» с Россией. Республиканский посол в Великобритании считает, что «средства борьбы», получаемые Киевом, очень дорогие и ограничены в количестве. Залужный убежден, что к потенциальному конфликту с РФ не готово ни одно государство, и причины тому те же.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Конечная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация украинской республики.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
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#новости
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Кадыров сообщил об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Черниговской области
Кадыров: опорные пункты ВСУ в Черниговской области уничтожены дронами
23 ноября 2024, 19:27

Рамзан Кадыров (фото: kremlin.ru)

Российские военные с помощью беспилотников уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ и поразили живую силу в Черниговской области Украины. Об этом в своём Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он сообщил, что БПЛА-разведчики обнаружили локацию украинских войск, которые оборудовали несколько опорных пунктов и, по всей видимости, собирались остаться в этой местности надолго. После обработки полученной информации российскими военными было принято решение о нанесении удара с примением беспилотников.

Кадыров уточнил, что данная местность входит в «зону ответственности» 349-го мотострелкового полка «Ахмат-Россия» под командованием Заурбека Элимханова.

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Захарова оценила высказывания МИД Франции об ударах по РФ
Дипломат Захарова: Франция лишь добивает Украину разрешением бить по России
23 ноября 2024, 19:23

Фото: istockphoto/Mordolff

Французская сторона добивает Украину своими высказываниями о разрешении наносить удары дальнобойными ракетами по России, заявила ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Это не поддержка Украины, а ее добивание», — прокомментировала она.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что Киев может бить по России «в целях самообороны» при помощи французских ракет с дальним радиусом действия. При этом главный дипломат Франции не подтвердил использование Киевом вооружений.

Перед этим стало известно, какую роль в конфликте на Украине играет Великобритания. Выяснились подробности сентябрьских переговоров хозяина Белого дома Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером.

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#россия
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Зеленский заявил, что ждёт от Трампа план по окончанию конфликта на Украине
Зеленский: Трамп представит план по окончанию конфликта на Украине в январе
23 ноября 2024, 19:12

Владимир Зеленский заявил, что в январе новоизбранный президент США Дональд Трамп представил свой план по окончанию конфликта на Украине. Его слова приводит украинский Telegram-канал «Политика страны».
Глава государства отметил, что открыт к предложениям по урегулированию конфликта. Он готов рассмотреть их от лидеров разных государств, включая страны Африки, Азии и арабского региона. Также он хочет ознакомиться с предложениями Трампа, которые, как ожидается, будут представлены в январе.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Трамп и Путин сядут за стол переговоров для обсуждения ситуации вокруг Украины.

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#конфликт
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НАТО не готова к войне на истощение с Россией, заявил Залужный
Залужный: НАТО не готова к войне на истощение с РФ из-за возможностей ее ВПК
23 ноября 2024, 19:07

Валерий Залужный

Бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Британии Валерий Залужный считает, что НАТО не готова к «войне на истощение» с РФ, так как арсеналы ракет и дронов стран блока несопоставимы с возможностями российского военно-промышленного комплекса. Об этом Залужный сообщил в интервью изданию «Украинская правда».
По его мнению, предоставляемые Киеву «средства борьбы» остаются очень дорогими, а их количество крайне ограничено. Залужный отметил, что по тем же причинам ни одно из государств не готово к потенциальному противостоянию с Россией.

Бывший главком ВСУ выразил мнение, что системы противовоздушной обороны стран Североатлантического альянса можно полностью разрядить всего за несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что Залужный планировал взорвать «Турецкий поток» в Черном море вместе с «Северными». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#нато
#россия
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Военкор Коц прокомментировал слух об ударе ВСУ по командному пункту с 500 бойцами КНДР
Военкор Коц опроверг слух об ударе ВСУ по командному пункту с 500 бойцами КНДР
23 ноября 2024, 18:57

Фото: iStock/Binnerstam

Военкор Александр Коц опроверг сведения о том, что ВСУ ударили по командному пункту в Курской области с 500 северокорейскими военными. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он сообщил, что украинские СМИ и Telegram-каналы весь день распространяют информацию о якобы больших потерях в рядах ВС РФ в результате удара по командному пункту в Марьино.

По словам военкора, в командном пункте не могло быть такого количества военных, которое озвучивают на Украине. Информация о якобы гибели руководства группировки войск «Север» также является ложной.

Ранее в этот день Telegram-канал «Военкоры Русской весны» писал, что Украина в субботу начала распространять фейковую информацию. Речь шла о якобы ударе британской ракетой Storm Shadow по командному пункту под Курском, в результате чего погибли замкомандующего группировкой войск «Север» генерал-лейтенант Валерий Солодчук и порядка 500 бойцов из КНДР.

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#сво
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На Украине спрогнозировали ближайшие дни ВСУ в зоне СВО
Стариков: ВСУ должны отступить на Кураховском направлении в ближайшие дни
23 ноября 2024, 18:47

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Боевики ВСУ должны отступить с позиций на кураховском направлении в ближайшие несколько дней, считает отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков. Свое мнение он изложил в личном YouTube-блоге.
«Войска <…> находятся в оперативном окружении, если в течение трех-пяти дней они оттуда не отойдут, то попадут в реальное окружение», — пояснил эксперт.

Он добавил, у ВСУ должно быть понимание, что им нужно вывести матобеспечение и тяжелую технику, причем сделать это будет непросто, резюмировал офицер.

Ранее в Минобороны РФ опубликовали кадры уничтожения пяти машин ВСУ в Харьковской области. Боевые действия на Украине продолжаются.

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#украина
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#всу
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#конфликт
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