Названо количество переданных Украине бронемашин MRAP

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Германия передала киевскому режиму всего лишь 6,5% из обещанных тяжелых колесных бронемашин MRAP, пишет издание Bild.
«Этой техники Киев получил 26 штук, тогда как до конца года Берлин должен быть поставить 400», — сказано в материале.В публикации также говорится, что Минобороны Германии хочет поставить остальные бронемашины в следующем году, выделив 315 миллионов евро на их производство.
По информации издания, поставки MRAP задержали по причине «несвоевременного разрешения Соединенных Штатов на экспорт автомобильных комплектующих». Кроме того, упомянуты определенные проблемы у Flensburger Fahrzeugbau.
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