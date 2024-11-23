Названо количество переданных Украине бронемашин MRAP

Бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Британии Валерий Залужный считает, что НАТО не готова к «войне на истощение» с РФ, так как арсеналы ракет и дронов стран блока несопоставимы с возможностями российского военно-промышленного комплекса. Об этом Залужный сообщил в интервью изданию «Украинская правда».