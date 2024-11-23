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Прорыв украинского фронта после 2027 года предрек бывший главком ВСУ Валерий Залужный в беседе с «Украинской правдой». Он уточнил, что такой сценарий станет возможным, когда российская армия накопит достаточно ресурсов.
Ранее Залужный рассказывал, что альянс НАТО не готов к «войне на истощение» с Россией. Республиканский посол в Великобритании считает, что «средства борьбы», получаемые Киевом, очень дорогие и ограничены в количестве. Залужный убежден, что к потенциальному конфликту с РФ не готово ни одно государство, и причины тому те же.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Конечная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация украинской республики.
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