Маск: США рискуют потерять свои исконные ценности из-за мигрантов

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Американский предприниматель Илон Маск поддержал высказывание миллиардера Билла Экмана, утверждавшего, что нелегальная миграция может привести к утрате исконных ценностей в США. Об этом основатель компании SpaceX заявил в социальной сети X.
По мнению Билла Экмана, Соединенные Штаты Америки впускают в страну огромное количество нелегальных мигрантов без проверки, а дабы их выдворить, необходимы судебные разбирательства. Именно это и может спровоцировать утрату ценностей, которые демократическая система стремилась защищать.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп распорядился о приостановке действия новых торговых пошлин после встречи с министром финансов Скоттом Бессентом и главой Минторга Говардом Лютником. Отмечалось, что встреча с Трампом прошла без советника Питера Наварро, который выступает за усиление тарифного давления.
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«Это жестокая правда», — обратил внимание Илон Маск.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп распорядился о приостановке действия новых торговых пошлин после встречи с министром финансов Скоттом Бессентом и главой Минторга Говардом Лютником. Отмечалось, что встреча с Трампом прошла без советника Питера Наварро, который выступает за усиление тарифного давления.
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Ольга Енгалычева