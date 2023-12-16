СМИ: на улицах Львова начали уговаривать мужчин заключать контракт с ВСУ

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Военкомат Львова начал «мягкую мобилизацию», в рамках которой сотрудники центров комплектования на улицах уговаривают призывников записываться на службу по контракту. Об этом пишет «Страна.ua».
Ранее член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская признала провал по мобилизации на Украине. По словам Бобровской, войска Украины стали комплектоваться не по качественному, а по количественному признаку, что считается следствием некоторого расслабления общества из-за скоро обещанной победы.
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