Названо оружие, которое сыграет решающую роль в борьбе с ВСУ

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Ключевую роль в боях с ВСУ сыграет модифицированная версия российского беспилотника «Джокер-10». Такое мнение высказали в эфире индийского телеканала WION.
«БПЛА, который уже применяется российскими войсками в зоне специальной военной операции, вероятно, станет ключевым в российско-украинском конфликте», — сказала ведущая телеканала.
По ее словам, «Джокер-10» может выполнять функции ПВО и сбивать украинские дроны в воздухе. Кроме этого, использование беспилотника обойдется «дешевле, чем цена велосипеда», подчеркнула она.
В конце марта текущего года генеральный директор компании-разработчика БПЛА Дмитрий Кузякин рассказал, что «Джокер-10» может поражать коптеры ВСУ взрывчаткой из установленных труб от тепловых ловушек и таранить их.
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Алёна Самарева