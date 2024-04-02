Удары по Харькову и атаки ВСУ на левобережье Днепра: последние новости СВО

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Российские войска продолжают наносить удары по объектам противника в приграничной зоне. Серия попаданий пришлась по местам базирования личного состава ВСУ в Люботине и Харькове. По информации украинских изданий, в последнем населенном пункте повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что вынуждает жителей покидать город. О том, где развернулись ожесточенные бои в зоне спецоперации, и где удалось продвинуться ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».
Запорожское направление
Позиционные бои продолжаются в Работино и северо-западнее Вербового. Об этом сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Обе стороны противостояния активно применяют средства дальнего поражения.
Донецкое направление
Встречные бои зафиксированы в Новомихайловке. Кроме того, боевые действия перешли в активную фазу в районе Красногоровки и Невельского. ВС РФ удалось продвинуться в районе Тоненького. Российские бойцы уверенно продвигаются по направлению к Уманскому.
ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление. Дальше южных окраин ВС РФ продвинуться не удается.
В Бердычах ВС РФ продолжают штурмовые действия, пытаясь выбить ВСУ из населенного пункта.
Бахмутское направление
Российские военные смогли продвинуться к Часов Яру вдоль дороги между Ивановским (Красным) и Богдановкой, захватив один из основных укрепрайонов ВСУ на подступах к городу.
Кроме того, ВС РФ продолжают попытки наступления с северо-западных окраин Ивановского.
Лиманское направление
Командование ВСУ укрепляют позиции на левом берегу реки Жеребец. Переброска сил также фиксируется также на Северском направлении. Невзирая на потери, ВСУ сдерживают линию обороны.
Авдеевское направление
Российские войска ведут ожесточенные бои за контроль над Семеновкой. Западнее Орловки и Тоненького подразделения ВС РФ пытаются продвигаться в направлении к Уманскому, где украинские формирования спешно возводят линию обороны.
Херсонское направление
ВСУ удерживают позиции в селе Крынки. По информации телеграм-канала «Рыбарь», украинская сторона провели серию безуспешных атак на левом берегу Днепра. Переброска сил на левый берег осложняется для ВСУ разливом Днепра и уменьшением площади островной зоны.
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