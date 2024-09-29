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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут перейти в наступление из-за глобального превосходства российских сил. Об этом заявил профессор Чикагского университета, политолог-международник Джон Миршмайер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
Он выразил сомнение в том, что украинская армия сможет защитить себя.
По его словам, это доминирование будет и дальше укрепляться.
Миршмайер также отметил, что в некоторых регионах соотношение личного состава составляет 8:1 в пользу России. По его словам, это подтверждается данными из различных отчетов.
Ранее профессор Миршмайер заявил, что США осознают, что Россия побеждает в украинском конфликте.
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«Баланс сил уже решительно сдвинулся в пользу России», – подчеркнул политолог.
По его словам, это доминирование будет и дальше укрепляться.
Миршмайер также отметил, что в некоторых регионах соотношение личного состава составляет 8:1 в пользу России. По его словам, это подтверждается данными из различных отчетов.
«Соотношение артиллерии десять к одному. (…) Вам конец!» – подвел итоги профессор.
Ранее профессор Миршмайер заявил, что США осознают, что Россия побеждает в украинском конфликте.
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Александр Климов