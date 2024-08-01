Названо российское оружие, которое представляет главную угрозу для F-16

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Переданные Украине истребители F-16 столкнутся с российскими ЗРК С-300 и С-400. Об этом пишет Sky News.
«Вероятно, президенту Владимиру Путину понравится картина с уничтоженными F-16 из стран НАТО. Украинским F-16 будут противостоять грозные российские мобильные зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, которые могут одновременно поражать множество самолетов в воздухе», — говорится в статье.
При этом отмечается, F-16 будут очень уязвимы при российских ракетных ударах по аэродромам их базирования. Кроме того, американские истребители могут уничтожаться дальнобойными артиллерийскими системами.
Также автор статьи утверждает, что самую большую угрозу для F-16 представляют российские самолеты Су-35. Они имеют радары дальнего действия, благодаря которым эти истребители могут отслеживать и поражать до восьми целей в одно время.
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Элина Позднякова