Стало известно, откуда и сколько истребителей F-16 поставили на Украину

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Нидерланды поставили на Украину шесть истребителей F-16. Отправителя первой партии боевых самолетов назвала газета The Times со ссылкой на собственный источник.
Издание также назвало отправителя второй партии американских истребителей, поставку которых ожидают в ближайшее время. Сообщается, что их передаст Дания.
Ранее Bloomberg и Telegraph писали, что на Украине получили первую партию F-16 и даже применили их в бою. По данным СМИ, Киев использовал истребители в качестве ПВО.
До этого советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что не будет давать комментариев о поступлении на Украину американских истребителей F-16, обосновав это тем, что F-16 для Украины — вопрос выживания.
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Ранее Bloomberg и Telegraph писали, что на Украине получили первую партию F-16 и даже применили их в бою. По данным СМИ, Киев использовал истребители в качестве ПВО.
До этого советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что не будет давать комментариев о поступлении на Украину американских истребителей F-16, обосновав это тем, что F-16 для Украины — вопрос выживания.
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Данил Пономарев