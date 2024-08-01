Эксперт рассказал, что переданные Украине истребители F-16 представляют угрозу

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Исполнительный директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев заявил, что истребители F-16, как возможные носители дальнобойного, в том числе и ядерного оружия, представляют угрозу. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что Вашингтоном принято решение, что истребители будут снабжаться большим спектром боеприпасов. По его словам, это не только ракеты, работающие в ближней зоне, в том числе ПВО, но и ракеты, которые могут достигать глубины России.
Эксперт добавил, что 50 истребителей, которые Киев может получить, – это немалое количество.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие Североатлантического Альянса в ядерной сфере.
В Киеве предположили, что у Зеленского раздвоение личности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Эксперт добавил, что 50 истребителей, которые Киев может получить, – это немалое количество.
«В случае начала применения авиации боевые потери будут восполняться скрытно из состава вооруженных сил государств НАТО», — заключил Горбачев.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие Североатлантического Альянса в ядерной сфере.
В Киеве предположили, что у Зеленского раздвоение личности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова