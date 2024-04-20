Названо российское оружие, способное уничтожить американские ЗРК Patriot

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Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон» неуязвимы для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, которые НАТО пообещала поставить Украине. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.
Он подчеркнул, что новейший снаряд Х-69, который, предположительно, создали в России, также способен уничтожить Patriot. Причём это оружие способно уничтожать цели, оставаясь незамеченным.
У нас опыт уничтожения Patriot есть. Выявлять на этапе транспортировки, не позволяя им встать на боевое дежурство. У нас есть для этого гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон». С любого носителя — самолёт, корабль, подлодка, наземные комплексы, – заявил специалист.
Также Дандыкин указал на минусы Patriot. Они, по его словам, имеют недостаточную манёвренность и ограниченные углы поворота пусковых установок, поэтому они не могут вести огонь на 360 градусов.
Ранее сообщалось, что 15 апреля стартует международный форум «Армия-2022». Именно там широкой публике впервые представят новейший снаряд Х-69. Эта ракета с досягаемостью не менее 300 километров занимает промежуточное место между боеприпасами малой дальности и стратегическими крылатыми снарядами.
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Анастасия Чинкова