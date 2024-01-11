Названо российское оружие, ставшее проблемой для ВСУ

Фото: iStock/Евгений Биятов
Планирующие авиабомбы ВС РФ стали серьезной проблемой для ВСУ. Об этом пишет Business Insider.
«Это мощное оружие стало головной болью для украинских войск на поле боя», — говорится в статье.
Автор пояснил, что истребители могут сбрасывать планирующие авиабомбы на удаленном расстоянии от цели, а не над ней. Таким образом, эффективность ПВО снижается.
Накануне сообщалось, что уже в текущем году Ростех приступит к серийному производству новейшей планирующей авиабомбы «Дрель» после успешных испытаний. Она создана для поражения бронетанковой техники. Также она может уничтожать наземные радиолокационные станции, пункты управления энергетических установок и ЗРК. Предварительно, эту бомбу не видят радары. Она может долететь до цели и раскрыться в нужное время. В случае, если поражающий элемент не сработал по цели, он самоуничтожится.
Читайте также:
MWM: российские планирующие авиабомбы стали серьезной угрозой для ВСУ
MWM: ВСУ несут огромные потери из-за ударов ВС РФ с применением Ми-28Н
Армия России нанесла массированный ракетный удар по военным объектам Украины
Элина Позднякова